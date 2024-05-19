Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Север" вглубь обороны ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Север" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносит удары по их подразделениям в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение живой силе и технике "Иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

"Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области", - заявили в Минобороны.

По их данным, в зоне ответственности группировки потери армии Украины составили: до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 122 мм боевая машина РСЗО "Град".

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии составили: до 440 военнослужащих, два автомобиля, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу "МСТА-Б", а также две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка (ДНР)", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что российские военные отразили две украинских контратаки в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское (ДНР).

"ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в Минобороны.

В министерстве заявили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка и Белогоровка (ДНР), а также отразили атаку в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР).

По данным ведомства, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, три 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США, два склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское (ДНР)", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское и Соловьево (ДНР).

Сообщается, что потери украинской армии составили: до 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 152 мм гаубица "МСТА-Б".

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области", - заявили в Минобороны.

По его данным, потери ВСУ составили: до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, а также 122 мм гаубица Д-30.