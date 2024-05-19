Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона самолетного типа на Белгород, в результате которой пострадал ребенок.

"Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки. "Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести", - уточнил Гладков.

По предварительной информации, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна, поврежден также автомобиль.