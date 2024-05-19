Гладков сообщил о ранении 11 человек при обстреле белгородского Шебекина

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) город Шебекино, в результате чего 11 человек пострадали, в том числе трое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика - контузия", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он добавил, что 17-летний юноша получил слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи он будет получать амбулаторно.

"По состоянию взрослых. У восьми взрослых - пяти мужчин и трех женщин - осколочные ранения различных частей тела", - уточнил Гладков.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сообщил губернатор.

Помимо того, зафиксированы разрушения в семи многоквартирных домах: выбиты окна в 98 квартирах. Осколками повреждены 25 автомобилей.