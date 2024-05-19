Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Гладков сообщил о ранении 11 человек при обстреле белгородского Шебекина

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) город Шебекино, в результате чего 11 человек пострадали, в том числе трое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика - контузия", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он добавил, что 17-летний юноша получил слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи он будет получать амбулаторно.

"По состоянию взрослых. У восьми взрослых - пяти мужчин и трех женщин - осколочные ранения различных частей тела", - уточнил Гладков.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сообщил губернатор.

Помимо того, зафиксированы разрушения в семи многоквартирных домах: выбиты окна в 98 квартирах. Осколками повреждены 25 автомобилей.

Вячеслав Гладков Белгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде

СК сообщил о семи сошедших с рельсов вагонах в Красноярском крае

Паводок в России

Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 10 см

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Славянский НПЗ на Кубани приостановил работу после атаки дронов

Пять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае

Шесть беспилотников упали на территорию Cлавянского НПЗ на Кубани

Президент РАН академик Красников: через тернии к звездам!

Президент РАН академик Красников: через тернии к звездам!

Пожар на складе с полиэтиленом в Петербурге потушен

Паводок в России

Подъем воды в Иртыше в Омской области остановился

Подъем воды в Иртыше в Омской области остановился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });