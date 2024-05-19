Руководителей трех РОВД задержали в Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб проводят задержания полицейских, подозреваемых в причастности к крупному хищению нефтепродуктов в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

Речь идет о незаконных врезках в нефтепроводы.

"Предварительно, сегодня задержаны начальник отдела МВД по Ногайскому району, начальник и его заместитель ОМВД по Южно-Сухокумску, а также задержан заместитель начальника ОМВД по Тарумовскому району", - сказал собеседник агентства.

Допрашиваются ряд других сотрудников полиции, которых подозревают в данном преступлении.

Собеседник агентства добавил, что "работают сотрудники спецслужб центральных аппаратов".

Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что оперативниками собственной безопасности на возможную причастность к противоправным действиям проверяются сотрудники территориальных ОМВД.

На возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам.

Проверки проводятся во взаимодействии сотрудниками УУР МВД по Дагестану, во взаимодействии с сотрудниками УСБ МВД и ФСБ.

"Интерфакс" не располагает подтверждением от официальных источников информации о задержаниях полицейских.