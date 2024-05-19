Девять человек задержаны по делу о хищении более 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело об особо крупном хищении нефтепродуктов организованной группой в отношении нескольких лиц, сообщает следственное управление СК России по республике.

"В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано 9 человек. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период "с августа 2023 по октябрь 2023 года организованной группой, состоящей из жителей республики, из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района похищены нефтепродукты в объеме не менее 200 тонн общей стоимостью более 6 млн рублей".

Отмечается, что отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников МВД по РД.

Дело расследуется по п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Дагестане, по предварительной информации, задержаны начальник отдела МВД по Ногайскому району, начальник и его заместитель ОМВД по Южно-Сухокумску, а также задержан заместитель начальника ОМВД по Тарумовскому району.

"Интерфакс" не располагает подтверждением от официальных источников информации о задержаниях полицейских.