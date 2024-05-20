Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Казахстане

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Казахстан, где примет участие в совете министров иностранных дел стран ШОС, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на намеченном на 20-21 мая заседании "главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".

"Особое внимание будет уделено содержательному наполнению заседания совета глав государств-членов ШОС 3-4 июля в Астане в контексте совершенствования деятельности организации в современных условиях", - отметила она.

На Смоленской площади позже сообщили, что "в рамках внешнеполитической повестки дня главенствующей темой будет формирование архитектуры нового глобального миропорядка".

"Российская сторона исходит из того, что важным вектором взаимодействия на нынешнем этапе должно стать создание контура равной и неделимой безопасности в Евразии на основе тесного взаимодействия самих евразийских стран без какого-либо внешнего присутствия или вмешательства", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Кроме того, на заседании планируется обменяться мнениями о ситуации в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, урегулировании палестино-израильского конфликта. "Особое место ожидаемо займут вопросы содействия ШОС стабилизации в Афганистане, учитывая значение этого фактора для безопасности шосовского пространства", - отмечается в сообщении.

"Значимым шагом в наращивании потенциала ШОС станет прием Белоруссии в качестве полноправного члена организации", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Министры также рассмотрят кандидатуры нового генсекретаря ШОС и директора Исполкома РАТС ШОС.