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Лукашенко рассчитывает на вступление Белоруссии в ШОС на саммите в Астане в июле

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на вступление республики в ШОС на саммите в Астане.

"Мы очень надеемся, что это (вступление Белоруссии в ШОС - ИФ) произойдет в Астане (на саммите ШОС в начале июля - ИФ)", - приводит слова Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госагентство БелТА.

"По крайней мере, судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Белоруссии в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Белоруссии", - добавил Лукашенко. Он поблагодарил Россию за поддержку в этом вопросе.

Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля.

Александр Лукашенко ШОС Белоруссия
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