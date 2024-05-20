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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 19 мая

Открытое горение в здании на востоке Москвы ликвидировано

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Открытое горение в двухэтажном торгово-офисном здании на востоке Москвы ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник в торгово-офисном здании на Щербаковской улице, дом 5А. Площадь пожара - 1,2 тыс. кв. метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

МЧС России Москва
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