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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Торгово-офисное здание горит на востоке Москвы на площади 800 кв. м

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Огонь охватил двухэтажное торгово-офисное здание на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Москва, Щербаковская улица, д. 5А. Установлено, что происходит возгорание в двухэтажном торгово-офисном здании. Площадь пожара 800 кв.м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 60 человек и 17 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

МЧС РФ Москва
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