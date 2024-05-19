Торгово-офисное здание горит на востоке Москвы на площади 800 кв. м

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Огонь охватил двухэтажное торгово-офисное здание на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Москва, Щербаковская улица, д. 5А. Установлено, что происходит возгорание в двухэтажном торгово-офисном здании. Площадь пожара 800 кв.м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 60 человек и 17 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.