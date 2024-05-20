Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА на территории России за минувшую ночь

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА на территории России за минувшую ночь, сообщили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых пять - над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области", - заявили в министерстве.

Ночью 20 мая в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В 05:07 ее отменили.