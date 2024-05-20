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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 19 мая

Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА на территории России за минувшую ночь

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА на территории России за минувшую ночь, сообщили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых пять - над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области", - заявили в министерстве.

Ночью 20 мая в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В 05:07 ее отменили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Курская область ПВО
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