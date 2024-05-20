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Что случилось этой ночью: понедельник, 20 мая

Гибель президента Ирана, пожар в торгово-офисном здании в Москве, задержания по делу о хищении нефтепродуктов в Дагестане

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели не нашли признаков жизни при обнаружении разбившегося вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил телеканал "Пресс-ТВ". Помимо Раиси на борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем. Они возвращались домой из Азербайджана после рабочего визита.

- Девять человек задержали по делу о хищении более 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

- Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА на территории России, из которых пять - над Белгородской областью, два - над Курской областью.

- На востоке Москвы загорелось торгово-офисное здание. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м. К ликвидации пожара были привлечены 60 человек и 17 единиц техники.

- КНДР вынуждена принять меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию на фоне субкритического испытания США, заявил представитель министерства иностранных дел КНДР.

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