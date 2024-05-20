Режим ЧС введен в Якутии из-за ситуации с паводком

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС в регионе в связи с паводковой обстановкой.

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая режима ЧС регионального уровня", - написал Николаев в своем телеграм-канале в понедельник.

В соответствии с указом, правительству республики поручено принять меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам.

19 мая глава Намского района Якутии Юрий Слепцов сообщил, что из-за прохождения паводка на реке Лена подтопило уже более десятка сел в районе. "Вода зашла в 13 населенных пунктов. Пострадали Хомсутах 2-й, Намцы, Сыгыннах, Крест Кытыл, Бютей-Юрдя, Партизан, Маймага, Модут, Фрунзе, Кобяконцы, Кысыл Деревня. Хатырык и Графский берег в воде полностью", - сообщил он.

13 мая пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии сообщала, что из-за образовавшегося ледяного затора на реке Лена подтоплено более 100 домов и около 60 дворовых территорий в Олекминском районе.

Весенний паводок является для региона одной из главных проблем. В прошлом году из-за паводка были размыты участки на региональных и местных дорогах, подтопило несколько аэропортов, а также дома и дворы. В нескольких районах Якутии был введен режим ЧС.