Паводок в Якутии признан чрезвычайной ситуацией федерального характера

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Наводнению в Якутии присвоили статус федеральной ЧС, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"По нашему предложению, озвученному во время визита главы МЧС РФ Александра Куренкова, наводнению присвоен статус федерального", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Предварительная сумма ущерба, согласованная с федеральными ведомствами, составляет 2,9 млрд рублей, отметил глава республики.

Ранее предварительный ущерб составлял 1,7 млрд рублей.

Весенний паводок является для региона одной из главных проблем. С 20 мая в Якутии объявлен региональный режим ЧС.

"Статус федерального ЧС позволит быстро и эффективно провести восстановительные работы и поддержать пострадавших людей", - добавил Николаев.