Паводок в Якутии признан чрезвычайной ситуацией федерального характера
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Наводнению в Якутии присвоили статус федеральной ЧС, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"По нашему предложению, озвученному во время визита главы МЧС РФ Александра Куренкова, наводнению присвоен статус федерального", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.
Предварительная сумма ущерба, согласованная с федеральными ведомствами, составляет 2,9 млрд рублей, отметил глава республики.
Ранее предварительный ущерб составлял 1,7 млрд рублей.
Весенний паводок является для региона одной из главных проблем. С 20 мая в Якутии объявлен региональный режим ЧС.
"Статус федерального ЧС позволит быстро и эффективно провести восстановительные работы и поддержать пострадавших людей", - добавил Николаев.