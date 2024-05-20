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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:30

Льготные кредиты для развития инфраструктуры села дополнительно просубсидируют

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительные средства на субсидирование программы льготного кредитования развития инженерной и транспортной инфраструктуры в сельских агломерациях, а также на строительство жилья, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

Решение будет способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий, отмечается в сообщении.

Кроме того, принято решение направить дополнительные средства на субсидирование кредитов по льготной ставке, которые жители сел могут брать на благоустройство своих домов.

"Речь идет о программе выдачи льготных кредитов гражданам на благоустройство сельских домов, действующей с 2020 года. Заемные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. Ставка по таким кредитам не превышает 5%. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство", - говорится в пресс-релизе.

Соответствующие распоряжения подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Эта работа ведется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая была утверждена правительством в 2019 году, начала действовать в 2020 году.

правительство РФ
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