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Утверждены правила господдержки развития сельских территорий в новых регионах РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила предоставления господдержки новым регионам для развития сельских территорий.

Как напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, в 2024 году на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в бюджете предусмотрено 70 млрд рублей, сейчас их получают 85 регионов.

"Эти возможности должны быть у всех российских субъектов, поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе - что очень важно - по созданию новых рабочих мест, - сказал Мишустин. - Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере".

Премьер-министр напомнил, что в рамках программы на селе строится жилье, проводится инфраструктура, включая снабжение водой и газом, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом и др.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в России с 2020 года.

Михаил Мишустин Правительство ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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