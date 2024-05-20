Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 10:18

Окончательное решение по строительству новой верфи ОСК примут до конца года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ВТБ и находящаяся у него во временном управлении "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) примут решение о строительстве новой судостроительной верфи до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Чтобы гарантированно справиться с таким ёмким заказом, "Объединенная судостроительная компания" с ВТБ, с банком, рассматривают возможность строительства ещё одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и по квалификации будет принято до конца текущего года", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями в понедельник.

При этом Мантуров отметил, что в целом основная производственная инфраструктура судостроения в интересах освоения Северного морского пути (СМП) сформирована.

Ранее Минпромторг РФ говорил о том, что для размещения новой верфи для нужд СМП рассматриваются два основных варианта - северо-запад страны и Дальний Восток. В марте этого года президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил проанализировать эти варианты исходя как из экономической составляющей, так и из стратегических интересов страны. "Проще сделать в европейской части и дешевле, но нам с учетом необходимости развития Дальнего Востока целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, все-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке", - говорил президент.

ВТБ ОСК Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Россия готова оказать помощь в поиске вертолета, на котором летел Раиси

Руководителей трех РОВД задержали в Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов

Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде

СК сообщил о семи сошедших с рельсов вагонах в Красноярском крае

Паводок в России

Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 10 см

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });