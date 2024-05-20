Окончательное решение по строительству новой верфи ОСК примут до конца года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ВТБ и находящаяся у него во временном управлении "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) примут решение о строительстве новой судостроительной верфи до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Чтобы гарантированно справиться с таким ёмким заказом, "Объединенная судостроительная компания" с ВТБ, с банком, рассматривают возможность строительства ещё одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и по квалификации будет принято до конца текущего года", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями в понедельник.

При этом Мантуров отметил, что в целом основная производственная инфраструктура судостроения в интересах освоения Северного морского пути (СМП) сформирована.

Ранее Минпромторг РФ говорил о том, что для размещения новой верфи для нужд СМП рассматриваются два основных варианта - северо-запад страны и Дальний Восток. В марте этого года президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил проанализировать эти варианты исходя как из экономической составляющей, так и из стратегических интересов страны. "Проще сделать в европейской части и дешевле, но нам с учетом необходимости развития Дальнего Востока целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, все-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке", - говорил президент.