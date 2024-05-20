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Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева
Михаил Ходорковский
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в конце мая приступит к рассмотрению иска генпрокуратуры РФ к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом), бывшему руководителю МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву, а также к компании "Сибирская лизинговая компания", в котором просит обратить в доход государства почти 1 млрд рублей и около $2 млн, находящихся на их банковских счетах.

"В иске замгенпрокурора РФ к Лебедеву П.Л., Ходорковскому М.Б., а также к ООО "Сибирская лизинговая компания" генпрокуратура просит обратить в доход РФ денежные средства Ходорковского и Лебедева, находящиеся на счетах, открытых в ПАО НБ "Траст" на сумму почти 1 млрд рублей и около 2 млн долларов", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, общая сумма денежных средств, которые генпрокуратура просит обратить в доход государства, составляет 1 млрд 413 млн 123 тыс. 685 рублей.

Генпрокуратура Михаил Ходорковский Платон Лебедев МФО "МЕНАТЕП" Сибирская лизинговая компания
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