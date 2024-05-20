Что произошло за день: понедельник, 20 мая

В Иране подтвердили гибель Раиси, правительство РФ выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов, прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси при крушении вертолета. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства. У него будет максимум 50 дней, чтобы провести президентские выборы в стране.

- Правительство РФ выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов за 2023 год. На новостях об этом акции "Газпрома" упали к уровню октября 2022 года.

- Запрет на экспорт бензина приостанавливается в РФ до 30 июня. Соответствующее постановление подписано, оно вступит в силу с момента опубликования. Вместе с тем ограничения по экспорту бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

- Возможные решения по прогрессивной шкале НДФЛ должны затронуть только налогоплательщиков с высокими доходами, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отметил, что должен быть набор из нескольких ставок в зависимости от уровня доходов. Большие парламентские слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая.

- Прокурор Международного уголовного суда запросил выдачу ордеров на арест Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта и лидеров ХАМАС. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что происходящее - "историческое бесчестье", так как "прокурор ставит в один ряд премьера, министра обороны Израиля с гнусными монстрами ХАМАС". В свою очередь в ХАМАС заявили, что прокурор пытается "уравнять жертву и палача".

- Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ почти 1 млрд рублей и около $2 млн со счетов Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и Платона Лебедева. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, иск подан в защиту интересов РФ в лице налогового органа.

- Апелляционный военный суд признал законным приговор в 27 лет колонии Дарье Треповой по делу о теракте, в результате которого погиб журналист и блогер Владлен Татарский. Гособвинение просило ужесточить наказание до 28 лет.