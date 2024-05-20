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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

В ЛНР пять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по поселку Юбилейный

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пять человек, по предварительным данным, пострадали в результате ракетного удара украинской армии по поселку Юбилейный в окрестностях Луганска, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"В результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный начался сильный пожар - огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла", - сказал Пасечник в понедельник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что известно, по предварительной информации, о пяти пострадавших в результате удара, всем им оказывается медицинская помощь.

"На месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. По моему поручению, сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба", - добавил Пасечник.

ЛНР Юбилейный
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