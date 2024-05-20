Военные РФ сообщили о продвижении группировки "Север" вглубь обороны ВСУ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Север" продолжает продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, за сутки отражены две контратаки в районе Волчанска и Старицы Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

По словам военных, отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области.

"Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 380 военнослужащих, восемь автомобилей, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской народной республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.

По данным министерства обороны РФ, потери украинской армии за сутки составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119, орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", также уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Российские военные сообщили, что в течение суток уничтожили пусковую установку ЗРК С-125, сбили 45 украинских беспилотников.

"Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ольха", а также противокорабельная ракета "Нептун", - сообщили в ведомстве.