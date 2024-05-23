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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Под контроль российских войск взят населенный пункт Андреевка в ДНР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, подразделения группировки также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой народной республики.

Российские военные заявили, что ВСУ потеряли за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, пушку "Гиацинт-Б", четыре гаубицы Д-20, а также орудие L-119.

22 мая Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки взяли под контроль село Клещеевка в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Андреевка Минобороны
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