Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Около 17 млн россиян взяли ипотеку с 2001 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Около 17 млн россиян взяли жилищные кредиты с 2001 года, заявил в понедельник генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"17 млн граждан или семей взяли ипотеки (с 2001 года - ИФ)", - сказал Мутко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Как сообщал ЦБ РФ, в январе-марте 2024 года банки выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 1 трлн 51,9 млрд рублей, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (1 трлн 273,5 млрд рублей). Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-марте 2024 года увеличился на 433,8 млрд рублей, или на 2,4%, до 18 трлн 640,7 млрд рублей.

Виталий Мутко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Хинштейн объяснил случаи привлечения за "длящиеся" правонарушения в интернете

Путин провел телефонный разговор с и.о. главы Ирана Мохбером

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Апелляционный суд утвердил приговор Дарье Треповой

Песков не назвал сроки проведения учений по применению тактического ядерного оружия

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });