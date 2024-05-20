Около 17 млн россиян взяли ипотеку с 2001 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Около 17 млн россиян взяли жилищные кредиты с 2001 года, заявил в понедельник генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"17 млн граждан или семей взяли ипотеки (с 2001 года - ИФ)", - сказал Мутко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Как сообщал ЦБ РФ, в январе-марте 2024 года банки выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 1 трлн 51,9 млрд рублей, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (1 трлн 273,5 млрд рублей). Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-марте 2024 года увеличился на 433,8 млрд рублей, или на 2,4%, до 18 трлн 640,7 млрд рублей.