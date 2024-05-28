Темпы роста ипотеки в РФ ускорились до 1,4% в апреле

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в апреле ускорили наращивание ипотечного портфеля до 1,4% после 1,2% в марте, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Рост в большей степени связан со снижением уровня досрочных погашений: заемщикам может быть выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем погашать кредиты, в особенности по льготным ставкам, сказано в докладе.

Всего выдачи в апреле выросли на 4%, до 466 млрд руб. с 447 млрд руб. в марте. Выдачи в рамках программ господдержки увеличились на 7%, до 350 млрд руб. с 326 млрд руб., а их доля в общем объеме по-прежнему составляет около 75%.

Выдачи в рамках "Льготной ипотеки", несмотря на ужесточение условий в конце прошлого года, выросли на 15%, до 110 млрд руб. с 95 млрд руб. в марте. Вероятно, спрос повысился в преддверии завершения программы 1 июля, отмечает ЦБ.

При этом самой популярной оставалась "Семейная ипотека", выдачи по которой сохранились на уровне марта и составили 171 млрд руб.

Рыночная ипотека в апреле немного замедлилась, до 116 млрд после 121 млрд руб. в марте, на фоне высоких ставок по кредитам.

Темпы роста потребительского кредитования в апреле сохранились на высоком уровне марта и составили 1,8%. Это может быть связано c увеличением доходов населения, благодаря которому сохраняется высокая потребительская активность. При этом в основном увеличивается сегмент кредитных карт, где ставки всегда были выше и поэтому менее чувствительны к изменению рыночных ставок, отмечает ЦБ. Кроме того, в условиях высоких ставок по вкладам населению может быть выгоднее совершать покупки, используя беспроцентный грейс-период и не затрагивая сбережения.

Свыше 70% задолженности приходится на карты, открытые до 2023 года и, соответственно, не подпадающие под действие макропруденциальных лимитов. Около половины выдач (44%) оставляют кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки более 50%, сказано в обзоре.