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Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

Правительство при этом будет ориентироваться на ситуацию на внутреннем рынке топлива

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство мониторит внутренний рынок топлива, в дальнейшем приостановка запрета экспорта бензинов может быть продлена, сообщила пресс-служба Минэнерго. Ранее 20 мая правительство своим постановлением приостановило действие запрета на экспорт бензина до 30 июня.

Цели, для которых вводился запрет на экспорт, были достигнуты, поэтому было принято решение о его временном снятии, объяснило Минэнерго.

"Правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, он остается ключевым приоритетом, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена", - отмечается в пресс-релизе.

"Внутренний рынок полностью обеспечен предложением и насыщен моторным топливом. Были восстановлены объёмы переработки на НПЗ, улучшена общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей, полностью удовлетворены потребности регионов страны. Запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 млн тонн автомобильного бензина и 4 млн тонн дизельного топлива, что позволяет полностью покрыть потребности внутреннего рынка", - заявило Минэнерго.

Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписано. Вместе с тем ограничения по экспорту бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

Минэнерго НПЗ Правительство
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