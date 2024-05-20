Запрет на экспорт бензина приостанавливается в РФ до 30 июня

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования, сообщается в телеграм-канале правительства.

Вместе с тем ограничения по экспорту бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

"Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство РФ с 1 марта 2024 года ввело временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода - по 31 августа. Запрет не распространялся на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Кроме того, с 1 марта были увеличены минимальные объемы продаж дизтоплива на биржевых торгах с 12,5% до 16% от производства. Эти решения были направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

В начале мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что внутренний рынок бензина РФ перенасыщен, в ближайшее время правительство рассмотрит возможность снятия действующего запрета на экспорт бензинов.

Ранее, с середины апреля биржевые цены на нефтепродукты начали падать, участники топливного рынка связывали этот факт с насыщением топливного рынка, а также намерением ряда крупных нефтекомпаний увеличивать нефтепереработку. Решение о временной отмене экспортных ограничений должно позволить топливному рынку избежать затоваривания, отмечали собеседники агентства. Между тем, на фоне сообщений о возможной скорой отмене экспортных ограничений биржевые цены в середине мая несколько дней идут вверх.

Предыдущий запрет на экспорт нефтепродуктов (первый в истории России) действовал осенью 2023 года. Предпосылкой для введения такой жесткой меры стал разгар ценового кризиса на топливном рынке, который начался в сезон высокого спроса летом 2023 года. К осени ситуация обострилась - в разгар уборочной компании аграрии стали жаловаться на высокие цены на нефтепродукты, а также возникающий местами дефицит топлива. Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство с 21 сентября 2023 года запретило экспорт топлива. Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября было отменено эмбарго на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива.