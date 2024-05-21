Шебекинский городской округ попал под обстрел ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Шебекенский городской округ Белгородской области обстрелян с украинской стороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован", - написал он в своем телеграм-канале.

В двух частных домах выбиты стекла, посечены фасады зданий и заборы, поврежден один автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Все оперативные службы работают на местах. Обход территорий будет продолжен в светлое время суток", - добавил губернатор.