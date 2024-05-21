Под Белгородом женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Белгородском районе у КПП поселка Октябрьский дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В автомобиле был водитель и три человека. Женщина погибла на месте, остальные трое были ранены.

"Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, - написал Гладков в Telegram. - Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свёкр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в городскую больницу №2 города Белгорода".

Губернатор принес соболезнования близким погибшей.