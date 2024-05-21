Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 08:05

Под Белгородом женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Белгородском районе у КПП поселка Октябрьский дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В автомобиле был водитель и три человека. Женщина погибла на месте, остальные трое были ранены.

"Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, - написал Гладков в Telegram. - Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свёкр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в городскую больницу №2 города Белгорода".

Губернатор принес соболезнования близким погибшей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Октябрьский Белгородский район Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

В финский парламент внесен законопроект о депортации прибывших из РФ беженцев

"Форвард Энерго" участвует в конкурсе на СПИК по строительству завода компонентов для ВЭС

Brent подешевела до $83,19 за баррель

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

Что произошло за день: понедельник, 20 мая

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца снизили производство яиц на 2,4%

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Запрет на экспорт бензина приостанавливается в РФ до 30 июня

Запрет на экспорт бензина приостанавливается в РФ до 30 июня

Добыча газа в России за 4 месяца прибавила 8% до 246,4 млрд кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });