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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

В Госдуме сменится глава комитета по делам национальностей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Думская фракция "Справедливая Россия - За Правду" приняла решение об освобождении Геннадия Семигина от должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

"Сегодня на заседании фракции в рамках ротации принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина", - сказал Миронов журналистам во вторник.

Он также сообщил, что фракция рекомендовала на этот пост депутата от СЗРП Яну Лантратову.

Госдума Справедливая Россия - За Правда Геннадий Семигин Яна Лантратова
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