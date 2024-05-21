В Госдуме сменится глава комитета по делам национальностей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Думская фракция "Справедливая Россия - За Правду" приняла решение об освобождении Геннадия Семигина от должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

"Сегодня на заседании фракции в рамках ротации принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина", - сказал Миронов журналистам во вторник.

Он также сообщил, что фракция рекомендовала на этот пост депутата от СЗРП Яну Лантратову.