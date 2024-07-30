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Вопросы назначения глав комитетов Госдумы будут решаться осенью

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов сообщил, что перестановки на постах глав думских комитетов будут производиться осенью.

"В комплексе будем решать вопросы осенью. Будут перестановки, причем довольно серьезные", - сказал Миронов журналистам на брифинге во вторник.

Он также отметил, что "фракция в рамках квоты без комитета не останется".

В настоящее время свободен пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей, который занимал депутат от "Справедливой России - За Правду" Геннадий Семигин. Пустует кресло председателя комитета Госдумы по культуре; его занимала перешедшая на работу советником президента РФ депутат от "Единой России" Елена Ямпольская.

Также свободны должности глав комитетов Госдумы по энергетике, по спорту, а также вакантен пост одного вице-спикера Госдумы.

Госдума
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