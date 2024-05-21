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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

РСТ отметил рост продаж зарубежных туров на лето-24 на треть

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские туристические компании увеличили продажи летних туров за рубеж на 30-45% по сравнению с 2023 годом, это связано как с увеличением числа стран с прямыми рейсами из России, так и со стабилизацией курсов валют, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

В пресс-службе туроператора Fun&Sun отметили, что объем продаж туров на выездных направлениях вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наибольший прирост наблюдаем по Турции - 55%, отдельно по Стамбулу - 87%. Таиланд "выстрелил" прошлым летом, но и сейчас прирост продаж на направлении 60%. Египет продается на прошлогоднем уровне, ОАЭ показывает 10% роста", - рассказали в компании.

В Fun&Sun добавили, что этим летом активизировались продажи туров во Вьетнам: в прошлом году по направлению были единичные продажи, а сейчас они выросли в несколько раз. На 74% выросли продажи туров в Танзанию, более чем на 30% - в Азербайджан.

"Отмечаем рост и по Японии, Малайзии, Сингапуру, Марокко. Растет интерес и к Китаю, включая экскурсионные программы с посещением Пекина и Шанхая, и остров Хайнань. Туры туда востребованы, спрос сдерживается только ограниченной перевозкой на Хайнань и высокой стоимостью визы на материковый Китай. Еще одна тенденция, характерная почти для всех направлений - сокращению last minute бронирований зарубежных туров", - уточнили в компании.

У туроператора "Русский экспресс" продажи с марта по сегодняшний день на три летних месяца выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В топе направлений - Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай, Кипр и Мальдивы.

Как уточнила директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская, продажи Китая выросли в разы, но это связано с низкой базой - год назад направление практически не продавалось.

"Продажи туров на Кипр по раннему бронированию увеличились примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, наблюдаем рост бронирования люксовых отелей в Турции на 30%", - сказала она.

Хороший рост продаж зарубежных направлений на летний период отмечают и в Anex. Как считают в компании, тенденция связана с открытием для выезда большего количества стран и увеличение объемов перевозки за рубеж.

"Доступны стали Китай, Вьетнам, Южная Корея. В топ-5 по выезду, как и годом ранее, входят Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка. Выбор направлений обусловлен наличием прямых перелетов из ряда городов", - пояснили в компании.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2024 года россияне совершили 5,3 млн поездок за рубеж. Это почти на 9% больше, чем за тот же период годом ранее.

Кипр РСТ Турция Русский экспресс Fun&Sun ФСБ
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