Второй за неделю лесной пожар тушат в Ростовской области на площади 117 га

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области, который тушат со вчерашнего дня, распространился на площади 117 га, в борьбе с огнем задействован вертолет Ми-8, сообщает МЧС РФ.

"В Ростовской области площадь пожара увеличилась до 117 га. Тушение осложняет жаркая и сухая погода. Угрозы населенным пунктам нет. Всего на месте работают 277 специалистов и 82 единицы техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это второй лесной пожар в Тарасовском районе за три дня. В субботу в 10:00 на 169 га был ликвидирован другой природный пожар - также горела лесная подстилка. Позже появилась информация о новом очаге возгорания лесной подстилки в этом же районе.

Изначально была информация о возгорании на площади 15 га, к концу дня она выросла до 37 га.