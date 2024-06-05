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РСТ сообщил о росте продаж зарубежных туров в июне на 25-30%

Больше половины продаж приходится на Турцию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В июне 2024 года объем бронирований туров за рубеж вырос на 25-30% в годовом исчислении, больше половины продаж приходится на Турцию, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Июнь выглядит очень хорошо, продаж примерно на 25-30% больше, чем год назад. И есть ощущение, что такая тенденция сохранится в сезоне. Драйвером выступает Турция, на нее приходится более 50% продаж в нашем объеме. И это в принципе характерно для направления, страна из года в год традиционно лидирует в летнем сезоне. Увеличение продаж в этом году объясняется хорошим соотношением цены и качества", - рассказал глава комитета РСТ по турагентской деятельности, генеральный директор сети агентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.

Глубина бронирований также значительно выросла и составила 40-50 дней против 10-15 дней в прошлом году.

Согласно индексу сети "Магазин горящих путевок", в топ-3 наиболее востребованных направлений, помимо Турции, входят Россия, которая занимает второе место по продажам (17%), и Египет (15%). Причем, если доля России и Египта за последний квартал практически не изменилась, то Турция прибавила почти 10%.

За тройкой лидеров с ощутимым отрывом идут Таиланд и ОАЭ (по 5%), далее - Абхазия и Куба (по 4%).

По словам Агафонова, цены на путевки в Турцию выросли на 20% по сравнению с прошлым месяцем и продолжают расти. Самое доступное на сегодня зарубежное направление на июнь - Абхазия.

По данным сети "Магазин горящих путевок", средний чек на направлении составляет 51,6 тысячи рублей на одного туриста и 71 тысячу рублей на двоих. Средний чек по Турции - 115,5 тысячи и 189 тысяч рублей соответственно.

РСТ Турция Абхазия Сергей Агафонов Египет
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