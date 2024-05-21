Электроснабжение ряда гарнизонов восстановлено в Мурманской области после аварии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Подачу электричества в ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск и Гаджиево (входит в состав ЗАТО Александровск) восстановили в Мурманской области после аварии, которая произошла во вторник.

Информация о восстановлении электроснабжения опубликована на страницах местных администраций "ВКонтакте".

При этом глава ЗАТО Видяево Сергей Богза на своей странице отметил, что восстановительные работы продолжаются.

Ранее Богза сообщил, что без электричества также остались сельское поселение Ура-Губа и входящие в состав ЗАТО Александровск Оленья Губа и Снежногорск.

По данным на сайте правительства Мурманской области, в Видяево проживают 4,3 тыс. человек, в Заозерске - 7,7 тыс. человек, в Ура-Губе - 350 человек, в Гаджиево - более 9 тыс. человек, в Оленьей Губе - около 1 тыс. человек, в Снежногорске - более 10 тыс. человек.

Таким образом, авария оставила без электроснабжения более 32 тыс. человек.