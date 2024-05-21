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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Мурманской области несколько гарнизонов остались без электричества

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, сельское поселение Ура-Губа и входящие в состав ЗАТО Александровск Гаджиево, Оленья Губа и Снежногорск лишились электроснабжения, сообщил глава Видяево Сергей Богза.

"По информации ЕДДС ЗАТО Видяево, вышла из строя линия, питающая 28 подстанцию (Ура-Губа). Ведутся восстановительные работы", - написал он в соцсетях.

Сроки восстановления энергоснабжения пока не уточняются.

Как сказано на сайте правительства Мурманской области, в Видяево проживают 4,3 тысячи человек, в Заозерске - 7,7 тысячи человек, в Ура-Губе - 350 человек, в Гаджиево - более 9 тысяч человек, в Оленьей Губе - около 1 тысячи человек, в Снежногорске - более 10 тысяч человек. Таким образом, без электроснабжения остались более 32 тысяч человек.

ЕДДС Гаджиево Видяево Сергей Богза Мурманская область
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