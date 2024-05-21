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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Путин заявил, что РФ заинтересована в продолжении доверительных отношений с Ираном

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия будет делать все, чтобы российско-иранские отношения продолжались в конструктивном и доверительном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который в среду вылетает в Иран, где возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с президентом Ирана, Путин отметил, что погибший в авиакатастрофе Ибрахим Раиси был человеком слова и руководствовался национальными интересами.

"С ним было приятно работать, имею в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана", - сказал российский президент.

Владимир Путин Иран Ибрахим Раиси
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