Путин рассчитывает на преемственность в отношениях РФ и Ирана после гибели Раиси

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не ожидает изменений внешней политики Ирана после гибели президента Ибрахима Раиси и рассчитывает на преемственность политики в отношении России.

"Что касается внешней политики Ирана, то это суверенное решение самого Ирана. Иран – крупная региональная держава, и в мировых делах играет заметную роль. Но, по моему мнению, вряд ли после этой трагедии мы столкнемся с какими-то изменениями внешней политики иранского руководства", - сказал Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

"Имею в виду, что фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, надежными. У нас сложились очень хорошие отношения с Ираном как с государством, с иранским народом и с иранским руководством. Я лично здесь не вижу никаких возможных изменений серьезных каких бы то ни было. Но, конечно, рассчитываю на то, что преемственность на российском направлении иранской политики и на направлении нашего сотрудничества по ключевым международным проблемам сохранится", - заявил Путин.

Касаясь темы крушения, в котором погиб иранский президент, Путин выделил то обстоятельство, что из трех вертолетов, два были российского производства, а потерпевший аварию – американского.

"Кстати, сопровождающие лица летели на двух вертолетах российского производства – в тех же условиях, в том же коридоре – и без всяких проблем", - отметил Путин.