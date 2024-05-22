Уровень Иртыша у омского Усть-Ишима понизился еще на 5 см

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 937 см (- 5 см за сутки), уровень Ишима в районе села Орехово составляет 1501 см (-16 см за сутки)", - написал Хоценко в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что пострадавшим от паводка жителям района продолжает оказываться необходимая помощь.

"Гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. Держим на контроле также топливную обеспеченность", - отметил глава региона.

Как сообщалось, с понедельника в Усть-Ишимском районе наблюдается некоторое снижение уровня воды в Иртыше, в Ишиме вода начала убывать ранее. Так, накануне в Иртыше констатировалось понижение уровня на 3 см, в Ишиме - на 15 см.

По данным МЧС России на вторник, в районе остаются затопленными 639 жилых домов и 1 тыс. 79 приусадебных участков.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлен режим ЧС федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуированы более 2 тыс. человек, в том числе более 700 детей.