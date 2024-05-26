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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Уровень рек продолжает снижаться в пострадавшей от паводка Омской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 918 см (-6 см со вчерашнего дня). Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1436 см (-19 см со вчерашнего дня)", - написал Хоценко.

По его словам, специалисты МФЦ продолжают прием заявлений от жителей на получение единовременной выплаты.

Как сообщалось, сильнее других в Омской области пострадал от паводка Усть-Ишимский район, где, по данным МЧС на пятницу, остаются затопленными 641 жилой дом и 1 тыс. 88 приусадебных участков, а также 8 участков дорог. Транспортное сообщение с несколькими сельскими поселениями, оказавшимися отрезанными от "большой земли", осуществляется при помощи плавающих транспортеров и катеров - сюда продолжают завозить продукты питания, бутилированную воду, товары первой необходимости, медикаменты, ГСМ для техники, а также корма для животных.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлен режим ЧС федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуированы более 2 тыс. жителей района, в том числе более 700 детей.

Хроника 30 марта – 26 мая 2024 годаПаводок в России
Иртыш Омская область Виталий Хоценко Ишим
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