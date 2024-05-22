Уровень Ишима в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 мск) 22 мая уровень реки в селе Абатском снизился на 5 см - до 1076 см (критическая отметка - 960 см), на столько же понизился уровень реки в селе Викулово, остановившись к утру среды на отметке в 1077 см (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 22 мая снизился на 3 см, остановившись на 844 см, это ниже критической отметки на 6 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском уровень в реке опустится ниже отметки "опасные явления" с 29 по 30 мая, в Викулово - с 27 по 30 мая.

В Абатском и Викулово 6 мая уровень воды в реке поднялся до исторических