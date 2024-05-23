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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, к 8:00 (06:00 по Москве) 23 мая уровень реки в селе Абатском снизился на 6 см - до 1070 см (критическая отметка - 960 см), до такого же уровня понизилась вода в селе Викулово (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 23 мая снизился на 8 см, остановившись на 836 см, это ниже критической отметки на 14 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском уровень в реке опустится ниже отметки "опасные явления" с 29 по 30 мая, в Викулово - с 27 по 30 мая.

В Абатском и Викулово 6 мая уровень воды в реке поднялся до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме - 2 мая до рекордной отметки в 1064 см.

Хроника 30 марта – 23 мая 2024 годаПаводок в России
Ишим Тюменская область
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