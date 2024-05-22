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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Садоводов могут обязать осваивать участки в четкие сроки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Собственники садовых участков должны начать их освоение в течение трех лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, пресс-службу Росреестра и одобренный правительством законопроект Росреестра. Сейчас в России установлены только признаки неиспользования в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Из законопроекта следует, что собственники земельных участков, в том числе садоводы и огородники, будут обязаны начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. За неиспользование участка предполагается штраф.

Законопроектом содержит поправки к Земельному кодексу и закону о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. Перечень таких мероприятий будет подготовлен до 15 января 2025 года.

Признаки неосвоения земельных участков установит правительство.

Если закон будет принят, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Цель законопроекта - повысить эффективность использования земель.

Садовый, дачный или приусадебный участок есть у 46% россиян. Всего, по данным ЕГРН, в России насчитывается 12,5 млн садовых участков и 540 тыс. огородных участков. По оценке Павла Склянчука, эксперта "Народный фронт. Аналитики", доля заброшенных участков стране составляет порядка 10-15% от их общего числа. За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, ч. 3 ст. 8.8. КоАПа предполагает административный штраф для физлиц в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей, для должностных лиц - от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 000 рублей, для юрлиц - от 3 до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 000 рублей.

Росреестр правительство
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