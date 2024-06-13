Садоводы Ставрополья предлагают включить саженцы в систему льготного лизинга

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Садоводы Ставрополья предлагают включить в программу льготного лизинга посадочный материал и противоградовые конструкции, а также принять другие меры поддержки отечественных садоводов.

"Надо рассмотреть приобретение в лизинг посадочного материала, ведь 50% затрат на закладку сада уходят именно на него, это первая статья расходов. Если мы переведем ее в льготный лизинг, это разгрузит наших производителей", - заявил председатель ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов на международной выставке "PRO яблоко 2024" в Минводах.

В эту систему также следует включить и противоградовые конструкции, отметил он.

Ширинов также считает, что необходимо ввести субсидию на килограмм реализованной плодовой продукции.

Касаясь такой, как он выразился, "болезненной для садоводов" темы, как импорт яблок, глава ассоциации заявил, что позиция по ограничению ввоза яблок в период их массового сбора сохраняется. "Мы не говорим, что нужно вообще запретить ввоз, потому что мы не можем на 100% обеспечить потребности покупателя. С нового года давайте открывать (ввоз - ИФ), а до этого дайте возможность нашему потребителю получить отечественное недорогое яблоко", - сказал Ширинов.

Председатель ассоциации также предложил создать федеральный проект по садоводству для поддержки производителей.