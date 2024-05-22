РФ не собирается пересматривать на Балтике ширину тервод, экономической зоны, шельфа и линию госграницы

Об этом заявил военно-дипломатический источник

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия не собирается пересматривать на Балтике ширину территориальных вод, экономической зоны, шельфа и линию госграницы, заявил военно-дипломатический источник.

"Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет", - сказал военно-дипломатический источник журналистам в среду.