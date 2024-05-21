Минобороны предложило изменить внешнюю границу территориального моря России в Балтике

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минобороны разработало проект постановления правительства, которое установит обновленный перечень точек, от которых отмеряется ширина территориального моря у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает признать недействующим на территории Российской Федерации раздел "Балтийское море" перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей от 1985 года.

"Министерству обороны Российской Федерации: опубликовать в "Извещениях мореплавателям" указанный в пункте 1 настоящего постановления перечень; скорректировать и переиздать государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов с нанесенными границами территориального моря Российской Федерации", - говорится в проекте.

Российский МИД должен будет сдать на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копию каждой карты, скорректированной и переизданной в соответствии с пунктами данного постановления.

"Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии при создании и обновлении государственных топографических карт учесть изменение прохождения внешней границы территориального моря Российской Федерации в Балтийском море", - говорится в проекте.