Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках и ракетах над Белгородской областью

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили четыре ракеты и два беспилотника самолетного типа ВСУ над Белгородской областью, заявили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Атаку пресекли около 11:30 по московскому времени. По данным Минобороны, ВСУ применили противорадиолокационные ракеты HARM производства США.