За ночь над Белгородчиной сбили 32 снаряда РСЗО Vampire, три снаряда "Ольха" и три дрона

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи сбили над Белгородской областью 32 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, а также три снаряда "Ольха" и три беспилотника, заявили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в пресс-релизе.

Ранее утром о нескольких воздушных целях, сбитых ПВО на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждены территории двух детских лагерей и произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.