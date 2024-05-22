Король Бахрейна нанесет в среду визит в Москву

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа в среду посетит Москву, сообщило посольство королевства в РФ.

В сообщении говорится, что король, президент нынешней сессии Арабского саммита, 22 мая прибудет в Москву с визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

В Кремле уточнили, что Путин проведет в Москве в четверг, 23 мая переговоры с королем Бахрейна, который будет находиться в России с официальным визитом.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "по итогам переговоров планируется подписание совместных документов".