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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Сенаторы одобрили усиление уголовной ответственности за вовлечение детей в преступления

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об ужесточении уголовного наказания за вовлечение детей в совершение преступлений небольшой и средней тяжести.

Пока статья 150 Уголовного кодекса ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") не предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в совершение которых вовлекается несовершеннолетний. Рассматриваемый закон устраняет этот пробел.

Его авторы полагают, что "по степени общественной опасности указанные множественные деяния сопоставимы с однократным вовлечением несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, поэтому обосновано установление такого отдельного квалифицирующего признака, как "совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести".

Максимальное наказание за вовлечение детей в совершение нескольких преступлений небольшой и средней тяжести составит 8 лет лишения свободы.

"В условиях глобализации информационных потоков и развития способов информационного воздействия на человека несовершеннолетние являются наиболее восприимчивой возрастной группой в контексте склонения к девиантному поведению", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы объясняют ее необходимость "активизацией попыток внешних и внутренних деструктивных сил дестабилизировать обстановку в стране путем вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность, в том числе в акты хулиганства и вандализма, незаконные публичные мероприятия, умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, заведомо ложные сообщения о минировании зданий и сооружений и т.п.".

Совет Федерации
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