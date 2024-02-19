Уголовную ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений усилят

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких преступлений небольшой и средней тяжести.

Проект закона (512731-8) внесён в Госдуму правительством РФ.

"Необходимость разработки законопроекта обусловлена активизацией попыток внешних и внутренних деструктивных сил дестабилизировать обстановку в стране путем вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность, в том числе в акты хулиганства и вандализма, незаконные публичные мероприятия, умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, заведомо ложные сообщения о минировании зданий и сооружений и т.п.", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. "Масштабы данных явлений возрастают", - отмечается в документе.

В настоящее время статья 150 Уголовного кодекса РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) не предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в совершение которых вовлекается несовершеннолетний. Законопроект устраняет этот пробел.

Разработчики полагают, что "по степени общественной опасности указанные множественные деяния сопоставимы с однократным вовлечением несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, поэтому обосновано установление такого отдельного квалифицирующего признака, как "совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести".

Согласно законодательству, верхняя граница наказания за однократное совершение деяния, предусмотренного проектной нормой, составит восемь лет.

"В условиях глобализации информационных потоков и развития способов информационного воздействия на человека несовершеннолетние являются наиболее восприимчивой возрастной группой в контексте склонения к девиантному поведению", - также говорится в пояснительной записке.