Кремль назвал экспроприацией возможную передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Передача Евросоюзом Украине доходов от замороженных активов России является ничем иным, как экспроприацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашем видении ничего не меняется. Хотя мы видим, что они, конечно, осторожничают, все-таки они понимают потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны. Поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ничем иным, как экспроприацией, потому что все эти доходы, они все-таки являются доходами с наших авуаров и передавать их на другие цели также является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы", - сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать одобрение странами ЕС плана по передаче Украине доходов от замороженных активов России.

Песков заявил, что в РФ будут внимательно следить за тем, как эти решения будут реализовываться.

"Конечно же, продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что в России при этом "обратили внимание на то, что в течение последних нескольких недель главы международных финансовых институтов, представители экономического сообщества неоднократно призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе, к коим они относят те решения, которые были анонсированы в ЕС".